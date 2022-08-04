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Сегодня, 14:00

Судья Гофман объяснил, почему решил поехать работать в чемпионат Германии

Марат Сафин
Шеф отдела хоккея
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Один из лучших арбитров КХЛ Роман Гофман, дважды судивший финал чемпионата мира, рассказал, почему решил прервать карьеру в России и переехать работать в DEL — немецкую хоккейную лигу

— У меня всегда было желание попробовать свои силы в других чемпионатах, — сказал Гофман. — Просто до этого не было предложений и были обстоятельства, которые меня останавливали на тот момент. Конечно, в приоритете всегда была международная арена — матчи чемпионатов мира и Олимпиад. Если бы я поехал работать в другую лигу, то уже вряд ли был бы приглашен на главные международные турниры.

Что касается выбора Германии, то все просто. На меня напрямую вышел представитель немецкой лиги. Это было за три недели до заключения нового договора с КХЛ. До этого я работал в Германии по обмену. Такая программа есть во всех лигах, мы судили в Швеции, Швейцарии, Финляндии, как и все европейские судьи, которые приезжали по обмену, в том числе и в КХЛ. В Германии запомнилась интересная атмосфера чемпионата: много иностранных специалистов, игроков из Северной Америки и других стран Европы. Забегая вперед, сразу отвечу на вопрос про «не самый сильный чемпионат». Когда я там судил, мне так совсем не показалось.

Когда разговаривал с представителем лиги, то все происходило корректно. В первом же вопросе он поинтересовался, есть ли у меня контракт с КХЛ на следующий сезон. То есть он не собирался предлагать мне другой в случае его наличия. На тот момент его не было, люди заинтересовались и спросили, хотел бы я поработать в чемпионате Германии.

— Получается, за вами давно следили, чтобы сделать это предложение?

— Не могу сказать точно. Помимо меня, там будут работать другие экс-судьи КХЛ: Одиньш, Ансонс и Франо. Я не задавал вопросов, но у всех судей есть контакты друг друга, поэтому выйти на меня не составило труда. Дело в том, что у лиги DEL поменялся вектор развития: они делают ставку европейских судей, а не на американских, которые работали там в течение нескольких сезонов (в прошлом году в DEL работали пять североамериканских судей. — Прим. «СЭ»).

В конце июля стало известно, что Гофман принял решение продолжить судейскую карьеру в чемпионате Германии.

Роман Гофман. «Я не политэмигрант, и деньги тут ни при чем». Судья Гофман — о решении сменить Россию на Германию

Хоккей
КХЛ
Роман Гофман
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Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
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6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
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Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
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