Арбитр Гофман не смог ответить, почему его ни разу не выбирали лучшим арбитром России
Судья КХЛ Роман Гофман заявил, что не знает причины, почему за 12 сезонов работы в лиге он ни разу не стал обладателем приза «Золотой свисток».
— Вы давно зарекомендовали себя одним из лучших арбитров России, дважды судили финалы чемпионатов мира. Однако ни разу не были признаны лучшим арбитром КХЛ. Есть ли у вас версии почему?
— Хмм... Хороший вопрос, но он не ко мне. Сначала, возможно, когда были шансы, я был молод для этой награды. А позже... Возможно, люди просто лучше судили.
— Есть ли чувство пресыщенности оттого, что каждый год одно и то же, и поэтому захотелось попробовать чего-то нового?
— Да, так и есть. Именно это повлияло на мое окончательное решение. Меня поймут не только судьи, но и спортсмены. Когда ты выступаешь в одном клубе, то ко многому привыкаешь, попадаешь в зону комфорта. Думаю, что все задачи, которые я ставил себе 12 сезонов назад, начиная работать в КХЛ, я выполнил: много раз судил финалы КХЛ, попал на международную арену, работал на финалах ЧМ.
Ранее Гофман объяснил, почему решил продолжить судейскую карьеру в чемпионате Германии.
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|Динамо Мн
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА – Металлург
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