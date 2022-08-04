Арбитр Гофман не смог ответить, почему его ни разу не выбирали лучшим арбитром России

Судья КХЛ Роман Гофман заявил, что не знает причины, почему за 12 сезонов работы в лиге он ни разу не стал обладателем приза «Золотой свисток».

— Вы давно зарекомендовали себя одним из лучших арбитров России, дважды судили финалы чемпионатов мира. Однако ни разу не были признаны лучшим арбитром КХЛ. Есть ли у вас версии почему?

— Хмм... Хороший вопрос, но он не ко мне. Сначала, возможно, когда были шансы, я был молод для этой награды. А позже... Возможно, люди просто лучше судили.

— Есть ли чувство пресыщенности оттого, что каждый год одно и то же, и поэтому захотелось попробовать чего-то нового?

— Да, так и есть. Именно это повлияло на мое окончательное решение. Меня поймут не только судьи, но и спортсмены. Когда ты выступаешь в одном клубе, то ко многому привыкаешь, попадаешь в зону комфорта. Думаю, что все задачи, которые я ставил себе 12 сезонов назад, начиная работать в КХЛ, я выполнил: много раз судил финалы КХЛ, попал на международную арену, работал на финалах ЧМ.

Ранее Гофман объяснил, почему решил продолжить судейскую карьеру в чемпионате Германии.