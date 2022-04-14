Судьи не сразу засчитали второй гол Плотникова в ворота СКА

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников оформил дубль во втором периоде седьмого матча серии финала плей-офф Западной конференции.

Причем второй гол судьи засчитали не сразу. Плотников нанес бросок в одно касание, и шайба влетела под перекладину, после чего вылетела из ворот. За воротами зажегся сигнал о взятие ворот, но игра продолжилась. Гол был засчитан только после просмотра повтора.

Тренерский штаб СКА взял видеопросмотр на предмет помехи вратарю, но судьи не зафиксировали нарушение. СКА получил 2 минуты штрафа за «задержку игры».