СКА и ЦСКА играют вничью после первого периода в седьмом матче серии

СКА на своем льду принимает ЦСКА в седьмом матче серии финала плей-офф Западной конференции. Первый период закончился вничью — 0:0.

Самым ярким моментом стала потасовка между игроками, где активнее всего проявили себя нападающие Захар Бардаков и Константин Окулов.

Напомним, что победитель этого матча выйдет в финал Кубка Гагарина, куда уже пробился «Металлург».