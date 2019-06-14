Старшего сына Максима Соколова допросили по делу об убийстве матери

Старшего сына бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова допросили по делу об убийстве матери – в качестве свидетеля, сообщает Телеграм-канал "Mash на Мойке".

Несколько часов назад молодой человек впервые пришел в сознание – следователи задавали вопросы прямо в больничной палате, двигаться ему нельзя. В больницу Максима Соколова–младшего доставили в очень тяжелом состоянии, с резаными ранами шеи, груди и обеих рук.

Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый Максим, на которого первоначально упало подозрение. Однако позже СК РФ задержал младшего сына Арсения, который стал главным подозреваемым в убийстве матери.

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии