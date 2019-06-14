Источник: младший сын Максима Соколова стал главным подозреваемым в убийстве матери

Младший сын известного голкипера Максима Соколова, Арсений, стал главным подозреваемым в убийстве матери, утверждает Телеграм-канал "112". Сообщается, что сначала следователи склонялись к версии, что мать зарезал старший сын, Максим, который потом пытался покончить с собой. Но характер его ранений говорит о другом.

У старшего сына Соколова порез горла с повреждением органов дыхания, проникающие ранения грудной клетки – задеты легкие, двусторонний пневмоторакс, стоят дренажи в обоих легких, трахеостомия (трубка в горле) и аппарат ИВЛ. Он под препаратами, но в сознании, Состояние оценивается как стабильно тяжелое.

По данным источника, в ходе допроса младший сын поменял свои показания, добавив, что из мести за маму сам бросился добивать брата. У следователей возникли вопросы к нестыковкам в его показаниях: если он видел тело матери до того, как побежал к соседям, почему не бросился мстить сразу, а если мать была еще жива – почему направился к соседям, а не к ней.​

Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Соколовых Максим, на которого изначально упало подозрение. Однако позже СК РФ задержал младшего сына Арсения.

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