Старший сын Максима Соколова пришел в сознание

Старший сын экс-игрока сборной России Максима Соколова пришел в сознание. Однако состояние 18-летнего Максима остается стабильно тяжелым, утверждает "Лайф".

Сообщается, что молодой человек еще пока не разговаривает. Врачи созвали консилиум по поводу его состояния. Они разрешили транспортировать юношу в другую больницу, но, по их мнению, особой необходимости в этом нет.

Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Соколовых Максим, на которого изначально упало подозрение. Однако позже СК РФ задержал младшего сына Арсения, которого подозревают в убийстве матери.

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье