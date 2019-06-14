Старший сын Максима Соколова пришел в сознание

Старший сын экс-игрока сборной России Максима Соколова пришел в сознание. Однако состояние 18-летнего Максима остается стабильно тяжелым, утверждает "Лайф".
Сообщается, что молодой человек еще пока не разговаривает. Врачи созвали консилиум по поводу его состояния. Они разрешили транспортировать юношу в другую больницу, но, по их мнению, особой необходимости в этом нет.
Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Соколовых Максим, на которого изначально упало подозрение. Однако позже СК РФ задержал младшего сына Арсения, которого подозревают в убийстве матери.
Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье
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