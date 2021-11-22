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Стали известны первые участники матча всех звезд КХЛ-2022

14:01
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Завершилось голосование болельщиков по выбору игроков в команды на Матч звезд КХЛ 2022 года, сообщает сайт лиги.

Команда «Евразия»

Вратарь: Алексей Колосов («Динамо» Минск, дебютант);
Защитник: Янис Якс ( «Сочи», дебютант);
Нападающие: Илья Усов («Динамо» Минск, дебютант), Никита Михайлис («Барыс», дебютант).

Команда «Северная Америка»

Вратарь: Эдвард Паскуале («Локомотив», дебютант);
Защитник: Мэт Робинсон (СКА, пятый Матч звезд);
Нападающие: Корбэн Найт («Авангард», дебютант), Филипп Майе («Металлург», дебютант).

Команда «Россия»

Вратарь: Дмитрий Шикин («Автомобилист», дебютант);
Защитник: Григорий Панин («Салават Юлаев», 1744, дебютант);
Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо», шестой Матч звезд), Иван Николишин («Амур», дебютант).

Команда «Скандинавия»

Вратарь: Юха Метсола («Салават Юлаев», четвертый Матч звезд);
Защитник: Оливер Каски («Авангард», дебютант);
Нападающие: Тему Хартикайнен («Салават Юлаев», дебютант), Нико Ойямяки («Витязь», дебютант).

В понедельник, 22 ноября, стартует голосование представителей СМИ, аккредитованных на сезон-2021/2022. Им предстоит выбрать трех полевых игроков в каждую из команд.

Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой, каждая команда будет состоять из двух вратарей, девяти полевых игроков и двух тренеров. Окончательные составы команды лига объявит за месяц до начала звездного уикэнда — 14 декабря 2021 года.

По итогам трех этапов будут выбраны 44 игрока. Лучший игрок Кубка вызова МХЛ автоматически попадает в команду «Россия».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/22/492890.html

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Иван Шитик все материалы автора
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