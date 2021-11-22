Стали известны первые участники матча всех звезд КХЛ-2022

Завершилось голосование болельщиков по выбору игроков в команды на Матч звезд КХЛ 2022 года, сообщает сайт лиги.

Команда «Евразия»

Вратарь: Алексей Колосов («Динамо» Минск, дебютант);

Защитник: Янис Якс ( «Сочи», дебютант);

Нападающие: Илья Усов («Динамо» Минск, дебютант), Никита Михайлис («Барыс», дебютант).

Команда «Северная Америка»

Вратарь: Эдвард Паскуале («Локомотив», дебютант);

Защитник: Мэт Робинсон (СКА, пятый Матч звезд);

Нападающие: Корбэн Найт («Авангард», дебютант), Филипп Майе («Металлург», дебютант).

Команда «Россия»

Вратарь: Дмитрий Шикин («Автомобилист», дебютант);

Защитник: Григорий Панин («Салават Юлаев», 1744, дебютант);

Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо», шестой Матч звезд), Иван Николишин («Амур», дебютант).

Команда «Скандинавия»

Вратарь: Юха Метсола («Салават Юлаев», четвертый Матч звезд);

Защитник: Оливер Каски («Авангард», дебютант);

Нападающие: Тему Хартикайнен («Салават Юлаев», дебютант), Нико Ойямяки («Витязь», дебютант).

В понедельник, 22 ноября, стартует голосование представителей СМИ, аккредитованных на сезон-2021/2022. Им предстоит выбрать трех полевых игроков в каждую из команд.

Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой, каждая команда будет состоять из двух вратарей, девяти полевых игроков и двух тренеров. Окончательные составы команды лига объявит за месяц до начала звездного уикэнда — 14 декабря 2021 года.

По итогам трех этапов будут выбраны 44 игрока. Лучший игрок Кубка вызова МХЛ автоматически попадает в команду «Россия».