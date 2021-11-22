Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Судницин, Шарипзянов, Полунин и Грицюк — лучшие игроки недели в КХЛ

13:58
Теги:

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов одиннадцатой недели турнира в четырех номинациях, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Александр Судницин («Нефтехимик»), одержавший три победы в четырех матчах. Он отразил 95,83% бросков при коэффициенте надежности 1,23.

Лучшим защитником признан Дамир Шарипзянов из «Авангарда». В четырех играх он набрал 3 (1+2) очка. Среднее игровое время Шарипзянова составило 23 минуты и 7 секунд.

Лучшим нападающим стал Александр Полунин («Локомотив»). На его счету 4 (4+0) очка в четырех играх. В матче со СКА (3:1) Полунин сделал свой первый хет-трик в КХЛ.

Лучшим новичком был признан Арсений Грицюк («Авангард»). В четырех матчах он набрал 5 (4+1) очков. Грицюк не завершил ни одну игру с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/22/492885.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Карпин назвал себя идиотом и остался в сборной России. Для поездки в Катар тренеру больше нельзя ошибаться
В Кремле оценили ситуацию с введением QR-кодов на транспорте в Татарстане
0