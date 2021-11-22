Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов одиннадцатой недели турнира в четырех номинациях, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Александр Судницин («Нефтехимик»), одержавший три победы в четырех матчах. Он отразил 95,83% бросков при коэффициенте надежности 1,23.

Лучшим защитником признан Дамир Шарипзянов из «Авангарда». В четырех играх он набрал 3 (1+2) очка. Среднее игровое время Шарипзянова составило 23 минуты и 7 секунд.

Лучшим нападающим стал Александр Полунин («Локомотив»). На его счету 4 (4+0) очка в четырех играх. В матче со СКА (3:1) Полунин сделал свой первый хет-трик в КХЛ.

Лучшим новичком был признан Арсений Грицюк («Авангард»). В четырех матчах он набрал 5 (4+1) очков. Грицюк не завершил ни одну игру с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4».