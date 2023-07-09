Стала известна зарплата защитника «Барыса» Ножье по новому контракту
«Барыс» подписал новый контракт с защитником Нельсоном Ножье до конца сезона-2023/24.
По информации «СЭ», зарплата игрока составит около 35 миллионов рублей в год.
В прошлом сезоне 27-летний канадский хоккеист провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за клуб из Астаны и набрал 8 (1+7) очков.
Ранее защитник выступал за «Виннипег», «Лос-Анджелес», «Ред Дир Ребелс» и «Саскатун Блейдс».
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