Стала известна зарплата защитника «Барыса» Ножье по новому контракту

«Барыс» подписал новый контракт с защитником Нельсоном Ножье до конца сезона-2023/24.

По информации «СЭ», зарплата игрока составит около 35 миллионов рублей в год.

В прошлом сезоне 27-летний канадский хоккеист провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за клуб из Астаны и набрал 8 (1+7) очков.

Ранее защитник выступал за «Виннипег», «Лос-Анджелес», «Ред Дир Ребелс» и «Саскатун Блейдс».

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