Новиков: «То, что ЦСКА предложил Федотову контракт, — это честный поступок»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков отреагировал на возвращение в ЦСКА вратаря Ивана Федотова.

«То, что ЦСКА предложил ему контракт, — хорошо. Это честный поступок со стороны клуба — забыть все обиды и начать опять работать. Только специалисты и юристы могут разобраться в том, действующий ли у Федотова контракт с «Филадельфией» и что будет дальше. Можем только ждать официальных заявлений, в этой ситуации мы зрители. Самое главное — Ване нужно все это забыть и опять бросаться во вратарскую работу. Какое он примет решение — это его право, он сделал все по закону. Мы будем за него переживать и болеть, в какой бы он майке на площадку ни вышел», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА. 1 июня сообщалось, что 26-летний голкипер после завершения службы в армии подписал двухлетний контракт с московским клубом. Однако в НХЛ заявили о том, что у хоккеиста продолжает действовать соглашение с «Филадельфией».