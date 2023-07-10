Нападающий Андреофф стал игроком «Сибири»

«Сибирь» на официальном сайте объявила о переходе в команду форварда Энди Андреоффа.

Минувший сезон 32-летний форвард провел в системе «Айлендерс», сыграв всего три матча в НХЛ, но стал лучшим снайпером регулярного чемпионата АХЛ (37 шайб в 69 играх).