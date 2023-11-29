Стала известна зарплата защитника «Амура» Ли по новому контракту

«Амур» подписал новый контракт с защитником Кэмероном Ли до 30 апреля 2026 года.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока в нынешнем сезоне составляет около 24 миллионов рублей в год, в следующем — 30, в сезоне-2025/26 — 35 миллионов в год.

Ли выступает за «Амур» с 2022 года. В сезоне-2023/24 он набрал 12 (2+10) очков в 30 матчах за хабаровчан в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

В сентябре 2023 года 26-летний канадец получил российское гражданство.