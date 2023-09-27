Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли получил российское гражданство

Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту Кэмерону Ли. Указ был опубликован в среду на портале правовой информации.

26-летний канадец выступает за «Амур» с прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел 53 матча и набрал 20 (7+13) очков, в этом на его счету 6 (1+5) очков в 9 играх.

До «Амура» Ли два года выступал за фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ, но не провел ни одного матча за основную команду в НХЛ.