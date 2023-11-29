Здунов — о завершении карьеры: «Главная причина кроется в состоянии здоровья»

Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Здунов рассказал о причинах завершения карьеры.

«Последний сезон провел в «Буросе» и после его окончания действительно решил вешать коньки на гвоздь. Хотя прежде нигде официально об этом не заявлял. Главная причина кроется в состоянии здоровья», — приводит слова хоккеиста RT.

Также Здунов отметил, что к 32 годам перенес несколько операций на плечах и коленях.

«Посчитал, что оно того не стоит. Теперь хочу проводить больше времени с семьей и развиваться в другом направлении», — добавил он.

32-летний Здунов в составе «Магнитки» и «Нефтехимика» провел в ФОНБЕТ чемпионатах КХЛ 322 матча, набрал 49 (26+23) очков.