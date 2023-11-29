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Сегодня, 10:55

Здунов — о завершении карьеры: «Главная причина кроется в состоянии здоровья»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Здунов рассказал о причинах завершения карьеры.

«Последний сезон провел в «Буросе» и после его окончания действительно решил вешать коньки на гвоздь. Хотя прежде нигде официально об этом не заявлял. Главная причина кроется в состоянии здоровья», — приводит слова хоккеиста RT.

Также Здунов отметил, что к 32 годам перенес несколько операций на плечах и коленях.

«Посчитал, что оно того не стоит. Теперь хочу проводить больше времени с семьей и развиваться в другом направлении», — добавил он.

32-летний Здунов в составе «Магнитки» и «Нефтехимика» провел в ФОНБЕТ чемпионатах КХЛ 322 матча, набрал 49 (26+23) очков.

Источник: RT
Павел Здунов
Хоккей
КХЛ
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1 Металлург Мг 37 25 12 54
2 Авангард 34 22 12 47
3 Лада 37 19 18 46
4 Ак Барс 36 21 15 44
5 Сал. Юлаев 35 21 14 43
6 Трактор 36 19 17 42
7 Автомобилист 37 19 18 42
8 Сибирь 37 17 20 39
9 Амур 36 14 22 35
10 Нефтехимик 36 14 22 35
11 Адмирал 34 10 24 27
12 Барыс 36 10 26 27
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9 Сочи 36 14 22 30
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