Стала известна зарплата новичка «Магнитки» Орехова

«Металлург» в это межсезонье выкупил из «Барыса» защитника Валерия Орехова.

По истечении контракта игрока с клубом из Казахстана магнитогорцы сделали квалификационное предложение, которое игрок принял, а «Барыс» не стал повторять.

Как стало известно «СЭ», по новому контракту, рассчитанному на два сезона, Орехов заработает 20 миллионов рублей в сезоне-2022/23 и 23 миллиона рублей — в сезоне-2023/24.

В сезоне-2021/22 22-летний Орехов набрал 6 (1+5) очков в 41 матче за «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у казахстанского хоккеиста 1 голевая передача в 5 играх.