Минское «Динамо» подписало новый контракт с форвардом Варфоломеевым

Минское «Динамо» подписало новый контракт с форвардом Павлом Варфоломеевым.

Для 27-летнего хоккеиста предстоящий сезон станет уже третьим в составе «зубров».

В сезоне-2021/22 Варфоломеев сыграл в 30 матчах регулярки и набрал 10 (6+4) очков. В плей-офф провел три игры, записал в свой актив 2 (1+1) результативных балла.

Всего на счету нападающего в КХЛ 276 матчей и 109 (57+52) очков.