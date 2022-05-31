«Каролина» — «Рейнджерс»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Каролина» дома проиграла «Рейнджерс» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 2:6.

У хозяев забили Винс Трочек и Макс Доми. В составе гостей дубль сделал Крис Крайдер, по одной шайбе забросили Адам Фокс, Райан Строум, Филип Хытил и Эндрю Копп.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 37 из 39 бросков по воротам и стал первой звездой матча.

Благодаря победе «Рейнджерс» выиграли серию у «Каролины» и вышли в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором встретятся с «Тампой». Первый матч этой серии пройдет 2 июня, начало — в 3.00 (мск). В финале Западной конференции будут играть «Колорадо» и «Эдмонтон».