Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Стала известна зарплата новичка «Локомотива» Буше

22:52
Теги:

«Локомотив» выменял нападающего Рида Буше из «Авангарда» на денежную компенсацию. Как стало известно «СЭ», зарплата американца в ярославском клубе составит 75 миллионов рублей в год, он заключит однолетний контракт.

Сезон-2020/21 стал для 27-летнего Буше первым в КХЛ. В регулярном чемпионате он провел 51 матч и набрал 48 (24+24) очка. В плей-офф на счету Буше 17 (8+9) очков в 21 матче.

(Артур Хайруллин)

Читайте также

Италия и Турция устроят праздник. На Евро-2020 будет огненный матч открытия
Россия — Бельгия: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
Тина Канделаки о ситуации с Моссаковским: «Политические амбиции побеждают здравый смысл»
Турция — Италия: прогноз Канчельскиса на матч-открытие Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артур Хайруллин все материалы автора
vs
0
Офсайд