Стала известна зарплата новичка «Локомотива» Буше

«Локомотив» выменял нападающего Рида Буше из «Авангарда» на денежную компенсацию. Как стало известно «СЭ», зарплата американца в ярославском клубе составит 75 миллионов рублей в год, он заключит однолетний контракт.

Сезон-2020/21 стал для 27-летнего Буше первым в КХЛ. В регулярном чемпионате он провел 51 матч и набрал 48 (24+24) очка. В плей-офф на счету Буше 17 (8+9) очков в 21 матче.

(Артур Хайруллин)