«Металлург» объявил о переходе экс-форварда «Вашингтона»

Форвард Филипп Майе достиг договоренности о заключении контракта с «Металлургом», информирует официальный сайт магнитогорцев.

28-летний канадец в сезоне-2020/21 выступал за «Вашингтон», проведя два матча в НХЛ. За фарм-клуб «столичных» он провел 16 матчей, набрав 21 очко (6+15) при показателе полезности «+12».

В сезоне-2020/21 «Металлург» вышел в плей-офф КХЛ, победив в первом раунде «Барыс» (4-2) и уступив во втором «Авангарду» (2-4).