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Сегодня, 11:11

Стала известна зарплата новичка «Барыса» Оберга

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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«Барыс» подписал однолетний контракт со шведским нападающим Понтусом Обергом.

По информации «СЭ», зарплата игрока составит около 34 миллионов рублей в год.

В минувшем сезоне 29-летний швед провел 26 матчей за чешский «Болеслав», в которых набрал 13 (3+10) очков, а также 22 матча за швейцарский «Рапперсвиль-Йона Лейкерс», где набрал 22 (10+12) очка.

В сезоне-2020/21 Оберг играл за «Трактор», набрав 23 (10+13) очка в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Понтус Оберг
КХЛ
ХК Барыс
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