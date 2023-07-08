Стало известно, сколько получат в СКА обменянные из «Торпедо» братья Федотовы

На этой неделе СКА выменял из «Торпедо» защитника Максима Федотова и нападающего Илью Федотова. Как ранее сообщал «СЭ», компенсация составила 110 миллионов рублей. Также в нижегородский клуб отправился нападающий Данил Савунов и права на защитника «Филадельфии» Егора Замулу.

Как стало известно «СЭ», Максим Федотов подписал со СКА контракт на 4 года, за которые заработает 95 миллионов рублей. В следующем сезоне зарплата Федотова-старшего составит 5 миллионов рублей в год, в сезоне-2024/25 — 20, в сезоне-2025/26 — 35, в сезоне-2026-27 — 35 миллионов рублей в год.

По нашей информации, Илья Федотов за четыре года по новому контракту заработает 90 миллионов рублей. В следующем сезоне зарплата Федотова-младшего составит 20 миллионов рублей в год, в сезоне-2024/25 — 15, в сезоне-2025/26 — 25, в сезоне-2026-27 — 30 миллионов рублей в год.