Стала известна зарплата нападающего минского «Динамо» Меркли

Как стало известно «СЭ», нападающий минского «Динамо» Ник Меркли получает около 16 миллионов рублей за сезон.

При этом канадец может заработать около 11 миллионов рублей бонусами.

25-летний форвард проводит дебютный сезон в КХЛ. В нынешнем сезоне Меркли провел 46 матчей за «Динамо» и набрал 25 (10+15) очков.