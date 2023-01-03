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Сегодня, 13:36

Стала известна зарплата нападающего минского «Динамо» Меркли

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», нападающий минского «Динамо» Ник Меркли получает около 16 миллионов рублей за сезон.

При этом канадец может заработать около 11 миллионов рублей бонусами.

25-летний форвард проводит дебютный сезон в КХЛ. В нынешнем сезоне Меркли провел 46 матчей за «Динамо» и набрал 25 (10+15) очков.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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