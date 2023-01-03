КХЛ: «Автомобилист» — «Авангард», ЦСКА — «Динамо» Москва и другие матчи 3 января

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Регулярный чемпионат КХЛ.

3 января, вторник

10.00 (мск) «Амур» — «Динамо» (Минск)

14.00 «Барыс» — «Металлург»

15.00 «Автомобилист» — «Авангард»

17.00 «Торпедо» — «Сочи»

17.00 «Витязь» — «Куньлунь»

17.00 ЦСКА — «Динамо» (Москва)

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут