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Сегодня, 08:30

КХЛ: «Автомобилист» — «Авангард», ЦСКА — «Динамо» Москва и другие матчи 3 января

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Хоккеисты ЦСКА празднуют заброшенную шайбу.
Фото ХК ЦСКА
Регулярный чемпионат КХЛ.

3 января, вторник

10.00 (мск) «Амур» — «Динамо» (Минск)

14.00 «Барыс» — «Металлург»

15.00 «Автомобилист» — «Авангард»

17.00 «Торпедо» — «Сочи»

17.00 «Витязь» — «Куньлунь»

17.00 ЦСКА — «Динамо» (Москва)

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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3.01 10:00
Амур – Динамо Мн
 - : -
3.01 14:00
Барыс – Металлург
 - : -
3.01 15:00
Автомобилист – Авангард
 - : -
3.01 17:00
Торпедо – Сочи
 - : -
3.01 17:00
Витязь – Куньлунь
 - : -
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ЦСКА – Динамо М
 - : -
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