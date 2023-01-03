КХЛ: «Автомобилист» — «Авангард», ЦСКА — «Динамо» Москва и другие матчи 3 января
Регулярный чемпионат КХЛ.
3 января, вторник
10.00 (мск) «Амур» — «Динамо» (Минск)
15.00 «Автомобилист» — «Авангард»
17.00 ЦСКА — «Динамо» (Москва)
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3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
|3.01
|10:00
|
Амур – Динамо Мн
|- : -
|3.01
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|3.01
|15:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|3.01
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|3.01
|17:00
|
Витязь – Куньлунь
|- : -
|3.01
|17:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -
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