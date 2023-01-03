ЦСКА планирует продлить контракт с защитником Ярошем

Как стало известно «СЭ», ЦСКА планирует продлить контракт с защитником Кристианом Ярошем.

Словак был выменян из «Авангарда» перед дедлайном, его контракт истекает 30 апреля 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний защитник провел за «Авангард» 27 матчей и набрал 9 (3+6) очков. За армейцев на его счету три встречи, в которых он не отметился результативными действиями.