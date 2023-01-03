ЦСКА планирует продлить контракт с защитником Ярошем
Как стало известно «СЭ», ЦСКА планирует продлить контракт с защитником Кристианом Ярошем.
Словак был выменян из «Авангарда» перед дедлайном, его контракт истекает 30 апреля 2023 года.
В текущем сезоне 26-летний защитник провел за «Авангард» 27 матчей и набрал 9 (3+6) очков. За армейцев на его счету три встречи, в которых он не отметился результативными действиями.
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5.01
6.01
7.01
8.01
|3.01
|10:00
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Амур – Динамо Мн
|1 : 4
|3.01
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|3.01
|14:30
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|3.01
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|3.01
|17:00
|
Витязь – Куньлунь
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|3.01
|18:00
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ЦСКА – Динамо М
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