Экс-форвард минского «Динамо» Спунер: «Вудкрофт порой был строг со мной, но всегда честен»
Канадский форвард Райан Спунер поделился мнением о работе под руководством своего соотечественника Крэйга Вудкрофта в минском «Динамо».
«Вуди порой был строг со мной, но всегда честен. Я благодарен ему за большое количество игрового времени и за то, что он взял меня в команду после Швейцарии. Он помог моей карьере, и я могу говорить о Вуди только хорошее. Классный тренер, который поднял уровень «Динамо» приняв его не в лучшем состоянии», — цитирует Спунера Metaratings.ru.
Вудкрофт тренировал минское «Динамо» в сезоне-2016/17, а затем возглавлял команду с 2019 по 2023 год. Спунер играл за белорусский клуб с 2019-го по 2021-й и с 2022-го по 2023 год. Сейчас 31-летний нападающий выступает за «Авангард».
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