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Сегодня, 09:15

КХЛ, 14 октября: «Торпедо» — «Спартак», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи

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Хоккеисты «Торпедо».
Фото ХК «Торпедо»
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

14 октября, суббота

10.00 (мск). «Амур» — «Ак Барс»

13.00. «Торпедо» — «Спартак»

16.00. «Лада» — «Адмирал»

16.00. «Куньлунь» — «Нефтехимик»

17.00. ЦСКА — «Сочи»

Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 19 12 7 27
2 Ак Барс 17 12 5 25
3 Автомобилист 18 11 7 24
4 Сал. Юлаев 17 10 7 20
5 Лада 18 8 10 20
6 Авангард 16 9 7 20
7 Трактор 19 9 10 20
8 Сибирь 17 7 10 17
9 Амур 16 6 10 16
10 Барыс 18 5 13 15
11 Адмирал 15 5 10 12
12 Нефтехимик 16 4 12 12
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 18 14 4 29
2 Торпедо 17 12 5 25
3 Спартак 18 11 7 24
4 Сочи 17 11 6 23
5 Динамо М 18 11 7 23
6 СКА 17 9 8 18
7 Динамо Мн 16 8 8 18
8 ЦСКА 17 8 9 17
9 Северсталь 16 7 9 16
10 Куньлунь РС 20 6 14 13
11 Витязь 18 4 14 9
Результаты / календарь
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14.10 10:00
Амур – Ак Барс
 - : -
14.10 13:00
Торпедо – Спартак
 - : -
14.10 16:00
Куньлунь РС – Нефтехимик
 - : -
14.10 16:00
Лада – Адмирал
 - : -
14.10 17:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
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