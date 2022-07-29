Спортивный директор «Спартака» опроверг слухи о переговорах с Дмитрием Квартальновым

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев в интервью «СЭ» опроверг слухи о том, что команду мог возглавить бывший главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

— Есть ли основания для слухов о появлении в клубе Дмитрия Квартальнова?

— Это слухи, которые не имеют под собой почвы. А слухи комментировать я не хочу. Кто назначает? Telegram-каналы, которыми руководят агенты?

— Встречались вообще с ним? Видели здесь?

— Нет. Я не знаком с Дмитрием Вячеславовичем.