Новичок «Динамо» Джордан Уил прибыл в Москву

Нападающий «Динамо» Джордан Уил прибыл в Москву. Новичок бело-голубых в ближайшие дни присоединится к команде, сообщает сайт москвичей.

«В расписании Уила значится медосмотр и тренировки на базе в Новогорске. 2 августа Джордан проведет первую тренировку в составе бело-голубых, а 5 и 7 августа болельщики имеют шанс увидеть канадского хоккеиста в деле, но финальное решение остается за тренерским штабом», — говорится в заявление клуба.

Ранее «Ак Барс» и «Динамо» совершили обмен. Нападающий Станислав Галиев вернулся в клуб из Казани. Взамен московская команда получила форварда Джордана Уила. Сроки действующих контрактов игроков рассчитаны до конца сезона-2022/23.

В минувшем сезоне Уил провел 36 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (12+18) очков. В плей-офф на его счету 2 (0+2) балла в 6 играх.