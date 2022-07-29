Спортивный директор «Спартака»: «Права у на Пономарева у нас, но не было с ним никаких контактов»

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев в интервью «СЭ» рассказал об игроках, которые уехали в Северную Америку.

— Вернется ли Василий Пономарев?

— У него год контракта с «Каролиной». Права у «Спартака», но у нас не было с ним никаких контактов. Я не знаю, остался ли он доволен нашими прошлыми взаимоотношениями. Посмотрим. Никто не выходил на нас по поводу него в последнее время. Хотя мы слышали, что он хотел бы начать сезон в Северной Америке.

— Почему отпустили Дмитрия Злодеева в лагерь «Ванкувера»?

— Его не было в тренировочном лагере. Это лагерь развития — разные вещи. Все хоккеисты где-то готовятся к сезону. Кто-то с индивидуальными тренерами, кто-то в команде. Если бы вопрос стоял о том, что он уехал в начале сентября, когда начинаются тренировочные лагеря, тогда конечно. Но это запрещено регламентом. Человек пропустил два дня в тренировочном процессе «Спартака», съездил туда и посмотрел, куда он должен стремиться. Получил рекомендации от тренеров «Ванкувера». Они указали на его сильные и слабы стороны. Парню это должно было пойти на пользу. Дмитрий очень этого хотел.

Я считаю, что если ты хочешь требовать от игрока максимум, то сперва должен ему что-то дать. Конечно, мы могли ему сказать «сиди и никуда не езди». Тем более из нашей лиги там еще несколько игроков было. Поэтому мы ему сказали, что есть несколько дней, пока у «Спартака» нет тренировок, — ты можешь съездить. Он уехал, вернулся вовремя, с первого дня тренируется. В хорошей форме находится. Я считаю, что у Злодеева есть хорошие шансы в этом сезоне побороться за место в составе.