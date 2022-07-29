Спортивный директор «Спартака»: «Права у на Пономарева у нас, но не было с ним никаких контактов»
Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев в интервью «СЭ» рассказал об игроках, которые уехали в Северную Америку.
— Вернется ли Василий Пономарев?
— У него год контракта с «Каролиной». Права у «Спартака», но у нас не было с ним никаких контактов. Я не знаю, остался ли он доволен нашими прошлыми взаимоотношениями. Посмотрим. Никто не выходил на нас по поводу него в последнее время. Хотя мы слышали, что он хотел бы начать сезон в Северной Америке.
— Почему отпустили Дмитрия Злодеева в лагерь «Ванкувера»?
— Его не было в тренировочном лагере. Это лагерь развития — разные вещи. Все хоккеисты где-то готовятся к сезону. Кто-то с индивидуальными тренерами, кто-то в команде. Если бы вопрос стоял о том, что он уехал в начале сентября, когда начинаются тренировочные лагеря, тогда конечно. Но это запрещено регламентом. Человек пропустил два дня в тренировочном процессе «Спартака», съездил туда и посмотрел, куда он должен стремиться. Получил рекомендации от тренеров «Ванкувера». Они указали на его сильные и слабы стороны. Парню это должно было пойти на пользу. Дмитрий очень этого хотел.
Я считаю, что если ты хочешь требовать от игрока максимум, то сперва должен ему что-то дать. Конечно, мы могли ему сказать «сиди и никуда не езди». Тем более из нашей лиги там еще несколько игроков было. Поэтому мы ему сказали, что есть несколько дней, пока у «Спартака» нет тренировок, — ты можешь съездить. Он уехал, вернулся вовремя, с первого дня тренируется. В хорошей форме находится. Я считаю, что у Злодеева есть хорошие шансы в этом сезоне побороться за место в составе.
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|Динамо Мн
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|Динамо М
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Адмирал
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|Барыс
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|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|11
|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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