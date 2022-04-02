Гомоляко — о серии с «Трактором»: «Гатиятулин всем известен оборонительным хоккеем»
Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал предстоящую серию финала Восточной конференции с челябинским «Трактором».
— «Металлург» и «Трактор» — две родные для вас команды. Какие ожидания от серии?
— Как и перед прошлой серией скажу, что для меня нет никакой принципиальности. Я работаю в «Металлурге». Ожидания — только победа.
— «Трактор» больше отдыхал перед серией. Это повлияет на состояние команд?
— Двоякое мнение. Кто-то говорит, что это хорошо, кто-то — наоборот. Может быть, мы не так потеряем игровой ритм, как перед серией с «Авангардом». Команда находилась в игровом режиме. Для нас все нормально.
— «Металлург» много играл с «Трактором» в сезоне. Какие впечатления оставили челябинцы?
— Мы не так много играли в этом году с «Трактором». Два матча в чемпионате и два товарищеских перед плей-офф. Не так много, как с «Барысом». «Трактор» — хорошая и мобильная команда, хорошо обороняется. Анвар Гатиятулин всем известен оборонительным хоккеем. Плюс сильные легионеры, хорошо играющие в большинстве. У них высокая реализация. Хорошо подключаются защитники — Бэйлен и Пилут.
Первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Трактором» пройдет 3 апреля в Магнитогорске.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|2.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|- : -