Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал предстоящую серию финала Восточной конференции с челябинским «Трактором».

— «Металлург» и «Трактор» — две родные для вас команды. Какие ожидания от серии?

— Как и перед прошлой серией скажу, что для меня нет никакой принципиальности. Я работаю в «Металлурге». Ожидания — только победа.

— «Трактор» больше отдыхал перед серией. Это повлияет на состояние команд?

— Двоякое мнение. Кто-то говорит, что это хорошо, кто-то — наоборот. Может быть, мы не так потеряем игровой ритм, как перед серией с «Авангардом». Команда находилась в игровом режиме. Для нас все нормально.

— «Металлург» много играл с «Трактором» в сезоне. Какие впечатления оставили челябинцы?

— Мы не так много играли в этом году с «Трактором». Два матча в чемпионате и два товарищеских перед плей-офф. Не так много, как с «Барысом». «Трактор» — хорошая и мобильная команда, хорошо обороняется. Анвар Гатиятулин всем известен оборонительным хоккеем. Плюс сильные легионеры, хорошо играющие в большинстве. У них высокая реализация. Хорошо подключаются защитники — Бэйлен и Пилут.

Первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Трактором» пройдет 3 апреля в Магнитогорске.