Главный тренер «Авангарда» Хартли покинул Россию и улетел в Канаду

Главный тренер «Авангарда» Хартли покинул Россию, сообщает «Чемпионат».

По сведениям источника, 61-летний специалист улетел в Канаду. Пресс-конференция с Хартли будет проведена 4 апреля дистанционно из Северной Америки.

«Авангард» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где в семи матчах серии уступили «Металлургу».