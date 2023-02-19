Спортивный директор «Адмирала»: «Ни один клуб не обращался ко мне по поводу Серебрякова»
Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» прокомментировал игру вратаря Никиты Серебрякова в этом сезоне.
- Серебряков отлично играл до Кубка Первого канала, но после не очень удачной игры в сборной сдал. В чем причина? Возможно, стоило его как-то оградить от поездки в сборную?
— Для каждого игрока почетно попасть в сборную. Никита очень хотел поехать на Кубок Первого канала, никаких преград ему никто не ставил, наоборот, мы сами очень рады, что люди из «Адмирала» попадают в сборную России. Тот матч его действительно надломил, у него ушло какое-то время на то, чтобы прийти в себя. С ним и я разговаривал, и тренер вратарей. Никита вообще очень специфический человек, как и многие вратари, но наш тренер нашел к нему подход, теперь он выступает еще и в роли психолога. Считаю, что Серебряков справился и вышел обратно на свой уровень.
- Сколько раз по ходу сезона топ-клубы обращались к вам по поводу Серебрякова?
— Ни один клуб ко мне не обращался. Только перед сезоном был один случай, когда его просили продать, но с этим предложением не на меня выходили, а на генерального директора. Думаю, что другие клубы понимали, что ни за какие деньги мы Никиту не продадим, потому что в интервью я много раз говорил, что мы будем стараться выйти в плей-офф.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|65
|47
|18
|99
|2
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|3
|Торпедо
|64
|42
|22
|89
|4
|ЦСКА
|64
|40
|24
|88
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|65
|34
|31
|76
|7
|Северсталь
|64
|28
|36
|69
|8
|Динамо Мн
|66
|26
|40
|65
|9
|Спартак
|65
|27
|38
|62
|10
|Куньлунь
|65
|21
|44
|49
|11
|Сочи
|64
|8
|56
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|65
|39
|26
|87
|2
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|3
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|4
|Металлург
|64
|34
|30
|79
|5
|Автомобилист
|64
|35
|29
|79
|6
|Авангард
|64
|36
|28
|79
|7
|Адмирал
|65
|32
|33
|73
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
|68
|9
|Амур
|65
|29
|36
|67
|10
|Трактор
|64
|28
|36
|66
|11
|Барыс
|65
|27
|38
|61
|19.02
|10:00
|
Адмирал – Автомобилист
|- : -
|19.02
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|- : -
|19.02
|17:00
|
СКА – Трактор
|- : -