Спортивный директор «Адмирала»: «Если пол зарплат поднимется, то нам будет тяжелее»

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» рассказал о том, как может измениться трансферная политика клуба в ближайшее межсезонье.

— В следующем сезоне, скорее всего, пол будет составлять 405 миллионов рублей. Если эта информация подтвердится, то как изменится «Адмирал»? Как считаете, насколько это повлияет на рынок?