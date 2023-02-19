Защитник «Амура» Ли получил перелом ключицы в матче с «Ак Барсом»

Защитник «Амура» Кэмерон Ли получил перелом ключицы в матче с «Ак Барсом» (3:4) в регулярном чемпионате КХЛ. В пресс-службе «тигров» сообщили, что игрок выбыл до конца сезона.

В этом сезоне на счету 26-летнего канадца 53 матча и 20 (7+13) очков.