«Северсталь» обыграла «Спартак» и сравняла счет в серии
«Спартак» дома проиграл «Северстали» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 1:2.
За красно-белых единственный гол забил Николай Голдобин. У череповецкого клуба отличились Кирилл Пилипенко и Кристиан Ярош.
«Северсталь» сравняла счет в серии — 1-1. Третий матч пройдет 4 марта в Череповце. Начало — в 19.30 мск.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч
«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Пилипенко — 2 (Аймурзин), 0:13 — 0:1. Голдобин — 1 (Морозов, Вишневский), 23:17 — 1:1. Ярош — 1 (Думбадзе, Грудинин), 39:13 — 1:2.
Вратари: Николаев — Самойлов.
Штраф: 8 — 11.
Броски: 29 (9+12+8) — 14 (5+2+7).
Судьи: Бирин, Наумов.
2 марта. Москва. Мегаспорт. 10151 зритель
Счет в серии: 1-1
Источник: Таблица Кубка Гагарина
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 1
|0 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 2
|0 - 2
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
1 - 1
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
1 - 1
|1 - 1
Результаты / календарь
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2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
|2.03
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|4 : 1
|2.03
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|0 : 4
|2.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|2 : 1
|2.03
|17:00
|
Динамо М – Динамо Мн
|4 : 1
|2.03
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|1 : 2
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