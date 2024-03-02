«Северсталь» обыграла «Спартак» и сравняла счет в серии

«Спартак» дома проиграл «Северстали» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 1:2.

За красно-белых единственный гол забил Николай Голдобин. У череповецкого клуба отличились Кирилл Пилипенко и Кристиан Ярош.

«Северсталь» сравняла счет в серии — 1-1. Третий матч пройдет 4 марта в Череповце. Начало — в 19.30 мск.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч

«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Пилипенко — 2 (Аймурзин), 0:13 — 0:1. Голдобин — 1 (Морозов, Вишневский), 23:17 — 1:1. Ярош — 1 (Думбадзе, Грудинин), 39:13 — 1:2.

Вратари: Николаев — Самойлов.

Штраф: 8 — 11.

Броски: 29 (9+12+8) — 14 (5+2+7).

Судьи: Бирин, Наумов.

2 марта. Москва. Мегаспорт. 10151 зритель

Счет в серии: 1-1