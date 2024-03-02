Плющев: «СКА — не единственный, кто претендует на Кубок Гагарина»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, является ли СКА очевидным фаворитом в плей-офф КХЛ.

«Все команды, которые вышли в плей-офф, являются претендентами на Кубок Гагарина. СКА определенно одна из команд, которая претендует. Но сказать, что питерский клуб единоличный и единственный — я не скажу. У команды были проблемы и в начале, и в середине, и в концовке сезона. Да и вчерашний хоккей показал, что с точки зрения организации технико-тактической работы было не все в порядке», — приводит «Спорт День за Днем» слова Плющева.

1 марта СКА уступил «Торпедо» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ (2:5). Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу нижегородской команды.