Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Московское «Динамо» на своем льду победило минское «Динамо» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:1.
У бело-голубых дублем отметился Дмитрий Рашевский, и еще по шайбе забросили Артем Ильенко и Эрик О'Делл, на счету которого также две результативные передачи. Единственный гол гостей забил Вадим Мороз.
Теперь счет в серии до четырех побед 1-0 в пользу московского клуба. Второй матч между командами пройдет 4 марта в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Голы: О`Делл — 1 (Рашевский, Кудрявцев), 1:28 — 1:0. Мороз — 1, 16:08 — 1:1. Рашевский — 1 (Пыленков, О`Делл), 51:49 — 2:1. Ильенко — 1 (Менелл, Готовец), 53:05 — 3:1. Рашевский — 2 (Менелл, О`Делл), 59:16 — 4:1.
Вратари: Моторыгин — Колосов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 32 (12+12+8) — 29 (13+7+9).
Судьи: Сергеев, Соин.
2 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9263 зрителя
Счет в серии: 1-0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 1
|0 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
1 - 0
|1 - 0
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
1 - 1
|1 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 2
|0 - 2
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
1 - 1
|1 - 1
|2.03
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|4 : 1
|2.03
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|0 : 4
|2.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|2 : 1
|2.03
|17:00
|
Динамо М – Динамо Мн
|4 : 1
|2.03
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|1 : 2