Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» на своем льду победило минское «Динамо» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:1.

У бело-голубых дублем отметился Дмитрий Рашевский, и еще по шайбе забросили Артем Ильенко и Эрик О'Делл, на счету которого также две результативные передачи. Единственный гол гостей забил Вадим Мороз.

Теперь счет в серии до четырех побед 1-0 в пользу московского клуба. Второй матч между командами пройдет 4 марта в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы: О`Делл — 1 (Рашевский, Кудрявцев), 1:28 — 1:0. Мороз — 1, 16:08 — 1:1. Рашевский — 1 (Пыленков, О`Делл), 51:49 — 2:1. Ильенко — 1 (Менелл, Готовец), 53:05 — 3:1. Рашевский — 2 (Менелл, О`Делл), 59:16 — 4:1.

Вратари: Моторыгин — Колосов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (12+12+8) — 29 (13+7+9).

Судьи: Сергеев, Соин.

2 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9263 зрителя

Счет в серии: 1-0