«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл «Спартак»
«Локомотив» на выезде обыграл «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1. Встреча прошла на «Мегаспорт Арене».
У ярославской команды отличились Александр Полунин и Мартин Гернат. За красно-белых единственный гол забил Николай Голдобин.
«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл «Спартак». Команда набрала 78 очков в 57 матчах и поднялась на второе место в Западной конференции. «Спартак» находится на четвертой строчке с 76 баллами.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Голдобин — 34 (Порядин, Морозов), 24:02 — 1:0. Полунин — 13 (мен., Красковский, Сергеев), 37:15 — 1:1. Гернат — 6 (Рафиков), 38:20 — 1:2.
Вратари: Кареев (58:34) — Исаев.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 20 (8+5+7) — 40 (14+16+10).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
31 января. Москва. Мегаспорт.
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