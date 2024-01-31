«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл «Спартак»

«Локомотив» на выезде обыграл «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1. Встреча прошла на «Мегаспорт Арене».

У ярославской команды отличились Александр Полунин и Мартин Гернат. За красно-белых единственный гол забил Николай Голдобин.

«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл «Спартак». Команда набрала 78 очков в 57 матчах и поднялась на второе место в Западной конференции. «Спартак» находится на четвертой строчке с 76 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Голдобин — 34 (Порядин, Морозов), 24:02 — 1:0. Полунин — 13 (мен., Красковский, Сергеев), 37:15 — 1:1. Гернат — 6 (Рафиков), 38:20 — 1:2.

Вратари: Кареев (58:34) — Исаев.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 20 (8+5+7) — 40 (14+16+10).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

31 января. Москва. Мегаспорт.