«Сочи» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ

«Сочи» дома победил минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2. Игра прошла на стадионе «Большой».

За хозяев отличились Никита Феоктистов, Сергей Попов и Николай Чебыкин. У минской команды забили Роб Хэмилтон и Никита Пышкайло.

«Сочи» набрал 45 очков в 59 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице «Запада». «Динамо» находится на восьмой строчке с 57 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Феоктистов — 2 (Грэм), 4:57 — 1:0. Хэмилтон — 3 (Пышкайло), 10:30 — 1:1. Попов — 10 (Криштоф, Корягин), 30:58 — 2:1. Чебыкин — 5 (Попов), 44:17 — 3:1. Пышкайло — 4, 55:37 — 3:2.

Вратари: Бердин — Фергюсон (Колосов, 31:36, 58:36).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 17 (4+9+4) — 35 (11+11+13).

Судьи: Акузовский, Кочетов.

31 января. Сочи. ДС Большой.