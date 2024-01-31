ЦСКА победил «Торпедо» и вышел в плей-офф КХЛ

ЦСКА дома обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Победу армейцам принесли голы Андрея Светлакова, Константина Окулова и Михаила Григоренко.

За нижегородцев отличились Кирилл Воронин и Кирилл Кирсанов.

ЦСКА (65 очков) занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. Команда Сергея Федорова вышла в плей-офф КХЛ. «Торпедо» (68) идет пятым на «Западе».

В следующем матче ЦСКА дома примет СКА, а «Торпедо» на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Обе игры пройдут 2 февраля.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Воронин — 8 (Конюшков, Бокун), 2:42 — 0:1. Светлаков — 8 (Слепышев, Барабоша), 9:02 — 1:1. Окулов — 14 (бол., Нестеров, Григоренко), 38:21 — 2:1. Григоренко — 16 (Мамин, Дитц), 48:35 — 3:1. Кирсанов — 2 (Ларионов), 59:45 — 3:2.

Вратари: Федотов — Гуска (57:59).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (9+10+11) — 34 (11+9+14).

Судьи: Кулаков, Ромасько.

31 января. Москва. «ЦСКА Арена».

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