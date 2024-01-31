ЦСКА победил «Торпедо» и вышел в плей-офф КХЛ
ЦСКА дома обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
Победу армейцам принесли голы Андрея Светлакова, Константина Окулова и Михаила Григоренко.
За нижегородцев отличились Кирилл Воронин и Кирилл Кирсанов.
ЦСКА (65 очков) занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. Команда Сергея Федорова вышла в плей-офф КХЛ. «Торпедо» (68) идет пятым на «Западе».
В следующем матче ЦСКА дома примет СКА, а «Торпедо» на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Обе игры пройдут 2 февраля.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы: Воронин — 8 (Конюшков, Бокун), 2:42 — 0:1. Светлаков — 8 (Слепышев, Барабоша), 9:02 — 1:1. Окулов — 14 (бол., Нестеров, Григоренко), 38:21 — 2:1. Григоренко — 16 (Мамин, Дитц), 48:35 — 3:1. Кирсанов — 2 (Ларионов), 59:45 — 3:2.
Вратари: Федотов — Гуска (57:59).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (9+10+11) — 34 (11+9+14).
Судьи: Кулаков, Ромасько.
31 января. Москва. «ЦСКА Арена».
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ЦСКА пять раз в этом сезоне проиграл СКА. Смогут ли столичные армейцы размочить счет в ближайшей встрече? На их успех в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 1.90. При этом на СКА такая же котировка — 1.90.
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