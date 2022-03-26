Сошников был удален до конца матча в третьем периоде игры против «Металлурга»

Нападающий «Авангарда» Никита Сошников был удален до конца матча в третьем периоде пятой игры серии плей-офф против «Металлурга».

На 44-й минуте Сошников был удален до конца матча за удар соперника в голову.

Напомним, после четырех матчей счет в серии равный — 2-2. В первых двух матчах омичи одержали победы в Магнитогорске, затем дважды проиграли в домашних играх в Балашихе.