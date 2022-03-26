В субботу, 26 марта, СКА на своем льду примет «Спартак» в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ Западной конференции. Начало игры — в 17.30 по московскому времени.

Армейцы ведут в серии со счетом 3-1. Красно-белые выиграли первую встречу (6:1), а затем потерпели три поражения кряду с одинаковым счетом 1:2 (четвертый матч завершился победой СКА в овертайме).

Следить за матчем СКА — «Спартак» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Статистику хоккеистов в плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.