КХЛ назвала лучших игроков лиги по итогам января.

Лучшим вратарем признан Илья Сорокин из ЦСКА. Он одержал 6 побед в 8 играх, провел две игры на ноль, одно из двух поражений потерпел в серии буллитов. Сорокин отразил 94,05 процента бросков при коэффициенте надежности 1,37. Сухая серия Сорокина составила 174,47 — лучший результат лиги в январе.

Лучшим защитником назван Микко Лехтонен из «Йокерита». Он помог финской команде выиграть 9 матчей из 12, набрал в них 13 (5+8) очков (лучший результат месяца у защитников) при показателе полезности «+4». В играх с «Северсталью», «Витязем» и «Куньлунем» Лехтонен отметился победными шайбами, при этом в игре с подмосковной командой он оформил дубль. Также на счету Лехтонена 28 бросков и 6 силовых приемов. Он признается лучшим защитником третий месяц подряд.

Лучший нападающий января — Антон Слепышев из ЦСКА. С ним армейцы выиграли 9 из 12 матчей, форвард набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «+13», при этом баллы за результативность он набирал во всех 12 играх. Оба результата — лучшие по итогам месяца. Голы во встречах с московским «Динамо», «Сибирью», «Сочи» и «Адмиралом» стали победными, в игре с «леопардами» форвард оформил дубль. Также на счету Слепышева 9 силовых приёмов и 8 блокированных бросков.

Новичок месяца — Иван Морозов из СКА. Армейцы выиграли с ним 7 матчей из 8, нападающий набрал 6 (4+2) очка при показателе полезности «+6». В игре с «Барысом» он забросил свою первую шайбу в КХЛ, а во встрече с минским «Динамо» оформил дубль.