«Сочи» в овертайме одолел «Витязь», команды забросили 11 шайб

«Сочи» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Сочи и завершилась в овертайме со счетом 6:5 в пользу южан.

Победную шайбу в овертайме забросил латвийский защитник Янис Якс. Хет-трик у «Витязя» оформил Нико Оямяки.

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«Сочи» (Сочи) — «Витязь» (Подольск) — 6:5 ОТ (4:0, 1:1, 0:4, 1:0)

Голы: Вихарев — 2 (Бакош), 0:22 — 1:0. Жабреев — 1 (бол., Вихарев, Пилипенко), 8:26 — 2:0. Бакош — 2 (бол., Пилипенко, Якс), 11:38 — 3:0. Баканов — 1 (бол., Феоктистов, Руденков), 17:26 — 4:0. Малыхин — 2 (Гребенщиков), 21:24 — 4:1. Валенцов — 1 (Феоктистов, Хелльберг), 28:21 — 5:1. Аалтонен — 2 (бол., Кемиляйнен), 41:24 — 5:2. Оямяки — 1 (Аалтонен), 43:57 — 5:3. Оямяки — 2 (Аалтонен, Индрашис), 48:22 — 5:4. Оямяки — 3 (бол., Индрашис, Аалтонен), 50:54 — 5:5. Якс — 1 (Вихарев), 60:46 — 6:5.

Вратари: Хелльберг — Ежов (Тодыков, 17:26).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 19 (7+9+2+1) — 29 (3+10+16+0).

Судьи: Лаврентьев, Раводин.

4 сентября. Сочи. ДС «Большой».