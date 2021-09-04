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Сошников получил небольшое повреждение

19:14
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Нападающий ЦСКА Никита Сошников получил небольшое повреждение, но скоро вернется в состав.

«Никита Сошников получил небольшое повреждение, думаю, он скоро вернется в строй, наши доктора работают. Выбор игроков всегда есть, он очень большой, мы сумели просмотреть десять талантливых игроков из Высшей хоккейной лиги, они все в обойме, прекрасно знают нашу игру, схемы, и я думаю, что в этом плане у нас не должно быть проблем», — цитирует главного тренера московского клуба Сергея Федорова ТАСС.

В субботу ЦСКА со счетом 3:2 обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта победа стала первой для Федорова в качестве главного тренера московского клуба.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12304181

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Иван Шитик все материалы автора

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