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«Трактор» второй раз в сезоне обыграл «Сочи»

21:48
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«Трактор» обыграл «Сочи» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голами в составе челябинской команды отметились Кирилл Капустин, Тему Пулккинен, Томаш Гика и Андрей Стась.

За сочинский клуб шайбы забросили Никита Точицкий и Василий Глотов.

«Трактор» набрал 65 очков и продолжает занимать второе место на Востоке. «Сочи» находится на 10-м месте Западной конференции, имея на счету 39 очков.

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«Сочи» (Сочи) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Голы: Точицкий — 7 (Завгородний), 0:55 — 1:0. Капустин — 4 (Пулккинен, Кулик), 6:13 — 1:1. Пулккинен — 21 (бол., Ткачев, Седлак), 17:51 — 1:2. Гика — 9 (бол., Бэйлен, Пулккинен), 19:54 — 1:3. Глотов — 12 (бол., Александров, Феоктистов), 36:34 — 2:3. Стась — 5 (Исаев, Капустин), 49:11 — 2:4.

Вратари: Хелльберг — Вилл.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 21 (7+8+6) — 38 (14+16+8).

Судьи: Кулаков, Кулев.

28 декабря. Сочи. ДС Большой.

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Анна Горшкова все материалы автора
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