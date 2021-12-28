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КХЛ: ЦСКА — «Динамо» Москва и другие матчи 28 декабря

09:45
ЦСКА на своем льду примет московское «Динамо». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА на своем льду примет московское «Динамо». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Во вторник, 28 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Северсталь» — «Витязь» (19.00 мск)

«Йокерит» — «Куньлунь» (19.30)

«Сочи» — «Трактор» (19.30)

ЦСКА — «Динамо» Москва (19.30)

«Динамо» Рига — «Авангард» (20.30)

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора
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