КХЛ: ЦСКА — «Динамо» Москва и другие матчи 28 декабря
09:45
Во вторник, 28 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.
«Северсталь» — «Витязь» (19.00 мск)
«Йокерит» — «Куньлунь» (19.30)
«Сочи» — «Трактор» (19.30)
ЦСКА — «Динамо» Москва (19.30)
«Динамо» Рига — «Авангард» (20.30)
Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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