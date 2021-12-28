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7:1! «Йокерит» разгромил «Куньлунь»

21:43
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«Йокерит» с крупным счетом переиграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Джокеры» разгромили соперника со счетом 7:1.

Защитник Филипп Хольм набрал в этой встрече 4 (2+2) очка. Нападающий Никлас Йенсен оформил хет-трик.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:1 (1:0, 4:1, 2:0)

Голы: Хольм — 9 (Анттила), 2:19 — 1:0. Йенсен — 16 (бол., Шредер, Хольм), 23:41 — 2:0. Турунен — 11 (Грант, Хянникяйнен), 27:59 — 3:0. Уэрек — 6 (Рич), 34:30 — 3:1. Хольм — 10, 35:41 — 4:1. Коссила — 7 (Йоэнсуу), 38:22 — 5:1. Йенсен — 17 (Хольм), 43:01 — 6:1. Йенсен — 18, 59:00 — 7:1.

Вратари: Линдбек — Смит.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 47 (15+18+14) — 11 (3+4+4).

Судьи: Гофман, Ромасько.

28 декабря. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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