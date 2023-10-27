«Сочи» сыграет со СКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 27 октября. Матч пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Сочи» — СКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» (необходимо подключить платную подписку).

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «78». Начало эфира — 19.30 мск.

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